«Одни из нас», «Андор», «Черное зеркало», «Актерище» и еще десять сериалов апреля

Продолжение сериала по игре The Last of Us , возвращение «Черного зеркала» и «Доктора Кто», финалы «Андора», «Рассказа служанки» и «Ты», воссоединение Гая Ричи и Тома Харди, актерская комедия с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, а также комедия про балет от авторов «Удивительной миссис Мейзел» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в апреле, и рассказывает о самых интересных.

«Гангстерленд» (MobLand) — 1 сезон, созд. Ронан Беннетт

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 30 марта

Криминальная драма сценариста «Джонни Д.» и автора сериала «День шакала» (одного из лучших шоу 2024 года) Ронана Беннетта про решалу (Том Харди), которого нанимает для защиты лондонская мафиозная семья (Хелен Миррен, Пирс Броснан, Пэдди Консидайн и другие). Изначально сериал задумывался как спин-офф «Рэя Донована», но в итоге был переработан в самостоятельную историю. Режиссером нескольких эпизодов и исполнительным продюсером шоу выступил Гай Ричи, до этого снимавший Харди в криминальной комедии 2008 года «Рок-н-рольщик».

close Кадр из сериала «Гангстерленд» (2025) Paramount+

«Актерище» — 1 сезон, реж. Дмитрий Невзоров

Где и когда смотреть: на Kion — с 1 апреля

Разрывная комедия про популярного актера (метароль Дмитрия Нагиева), который чуть не лишается всего из-за противостояния с киноблогером (метароль Антона Лапенко), построившим карьеру на критике его фильмов. Подробнее о сериале мы писали с полей фестиваля Original+, где показывали первую серию.

close Кадр из сериала «Актерище» (2025) KION

«Шерлок и дочь» (Sherlock & Daughter) — 1 сезон, созд. Брендан Фоли и Джеймс Дафф

Где и когда смотреть: в «Амедиатеке» — с 3 апреля / на The CW и Discovery+ — с 16 апреля (17 апреля по московскому времени)

Очередной шерлокианский пастиш, где Холмс (Дэвид Тьюлис) пытается противостоять своему заклятому врагу Мориарти (Дюгрей Скотт) и объединяет усилия с молодой коренной американкой Амелией (Блю Хант), которая, предположительно, приходится ему дочерью.

close Постер к сериалу «Шерлок и дочь» (2025) Discovery+

Devil May Cry — 1 сезон, созд. Ади Шанкар

Где и когда смотреть: на Netflix — с 3 апреля

Аниме-адаптация серии видеоигр Devil May Cry про охотника на демонов Данте, сражающегося с нечистью на Земле. Автором шоу выступил продюсер Ади Шанкар, который работал над фильмом «Судья Дредд 3D» и аниме-сериалом «Кастлвания».

close Кадр из сериала «Devil May Cry» (2025) Netflix

«Рассказ служанки» (The Handmaid's Tale) — 6 сезон, созд. Брюс Миллер

Где и когда смотреть: на Hulu — с 8 апреля

Финал антиутопии по одноименной книге Маргарет Этвуд 1985 года с Элизабет Мосс в главной роли — про недалекое будущее, в котором женщин, сохранивших фертильность, превращают в рабынь. Следом под руководством Брюса Миллера планируется экранизировать и роман-продолжение «Заветы», который Этвуд опубликовала в 2019 году.

close Кадр из сериала «Рассказ служанки» (2025) Hulu

«Хитрости» (Hacks) — 4 сезон, созд. Люсия Аньелло, Пол В. Даунс и Джен Статски

Где и когда смотреть: на Max — с 10 апреля

Четвертый сезон комедийного проекта про легендарную юмористку старой закалки (Джин Смарт), которая берет в сценаристки молодую стендапершу (Ханна Эйнбиндер), чтобы оставаться актуальной.

close Кадр из сериала «Хитрости» (2025) Max

«Черное зеркало» (Black Mirror) — 7 сезон, созд. Чарли Брукер

Где и когда смотреть: на Netflix — с 10 апреля

Возвращение антологии Чарли Брукера, которая в прошлом выпуске вышла за рамки технотриллера и превратилась в современный гибрид «Сумеречной зоны» и «Ночной галереи» (например, у шоу появилась сверхъестественная линейка «Красное зеркало»), а теперь вроде как обещает вернуться к корням. В актерский состав шести новых серий вошли Кристин Милиоти, Питер Капальди, Пол Джаматти, Эмма Коррин, Исса Рэй, Уилл Поултер, Крис О'Дауд, Рашида Джонс и Аквафина. Один из эпизодов будет продолжением серии «USS Каллистер» из четвертого сезона, а в другом на экран вернутся герои интерактивного спешла «Брандашмыг».

close Кадр из сериала «Черное зеркало» (2025) Netflix

«Друзья и соседи» (Your Friends & Neighbors) — 1 сезон, созд. Джонатан Троппер

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 11 апреля

Сериал автора «Банши» и «Воина» Джонатана Троппера про нью-йоркского менеджера хедж-фонда (Джон Хэмм), который теряет и жену, и работу, но решает продолжать обеспечивать жизнь своей семьи на привычном уровне — только теперь незаконными методами.

close Кадр из сериала «Друзья и соседи» (2025) Apple TV+

«Доктор Кто» (Doctor Who) — 15 сезон, созд. Расселл Ти Дейвис

Где и когда смотреть: на BBC iPlayer и Disney+ — с 12 апреля

Пятнадцатый (ну или второй — по новому стилю) сезон научно-фантастического сериала про инопланетянина, путешествующего сквозь пространство и время, которого в пятнадцатой инкарнации играет звезда «Сексуального просвещения» Шути Гатва. В новых сериях вернется Руби Сандей в исполнении Милли Гибсон, очередную компаньонку Белинду Чандру сыграла Варада Сету из «Андора».

close Кадр из сериала «Доктор Кто» (2025) BBC

«Одни из нас» (The Last of Us) — 2 сезон, созд. Крейг Мейзин и Нил Дракманн

Где и когда смотреть: на HBO — с 13 апреля (14 апреля по московскому времени)

Продолжение сериальной адаптации видеоигры The Last of Us про контрабандиста Джоэла (Педро Паскаль), которому поручают перевезти через всю страну девочку Элли (Белла Рамси), поскольку ее кровь может оказаться ключом к вакцине от мутировавшего грибка, уничтожившего почти все человечество. Первый выпуск вполне заслуженно стал хитом. Второй сезон шоу начнет осваивать события сиквела The Last of Us: Part II, но до финала не дойдет.

close Кадр из сериала «Одни из нас» (2025) HBO

«Узкая дорога на дальний север» (The Narrow Road to the Deep North) — мини-сериал, созд. Джастин Курзель и Шон Грант

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 18 апреля

Экранизация романа Ричарда Флэнагана про терзаемого муками совести хирурга (Джейкоб Элорди), который во время Второй мировой оказывается в плену у японцев и попадает на строительство Тайско-Бирманской железной дороги (она же Дорога смерти; самый известный ее участок — мост через реку Квай). Режиссером и сценаристом сериала выступили Джастин Курзель и Шон Грант, до этого сотрудничавшие на картинах «Снежный город», «Подлинная история банды Келли» и «Нитрам».

close Кадр из сериала «Узкая дорога на дальний север» (2025) Amazon Prime Video

«Андор» (Andor) — 2 сезон, созд. Тони Гилрой

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 22 апреля

Заключительный второй сезон лучшего сериала по «Звездным войнам» — про пилота Кассиана Андора (Диего Луна), который присоединяется к формирующемуся Повстанческому альянсу для борьбы с фашистской диктатурой Галактической Империи.

close Кадр из сериала «Андор» (2025) Disney+

«Этуаль» (Étoile) — 1 сезон, созд. Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 24 апреля

Новое драмеди от авторов «Девчонок Гилмор» и «Удивительной миссис Мейзел», супругов Эми Шерман-Палладино и Дэниела Палладино, будет посвящено балету (как и другой их проект «Балерины», выходивший в 2012–2013 годах). По сюжету две институции мирового класса, парижская и нью-йоркская, пытаются справиться с наступающим кризисом и решают обменяться своими самыми талантливыми танцорами. Во главе актерского состава — Шарлотта Генсбур.

close Кадр из сериала «Этуаль» (2025) Amazon Prime Video

«Ты» (You) — 5 сезон, созд. Грег Берланти и Сера Гэмбл

Где и когда смотреть: на Netflix — с 24 апреля

Финал триллера о похождениях влюбчивого маньяка-сталкера Джо (Пенн Бэджли). В новых сериях герой возвращается в Нью-Йорк за тихой жизнью, однако, как водится, темное прошлое и мрачные чаяния угрожают светлому будущему.