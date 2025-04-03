Пригожин признался, что стал чаще ходить к урологу: «Пока все работает»

Продюсер Пригожин заявил, что стал чаще ходить к урологу из-за возраста

Продюсер Иосиф Пригожин поделился с «Пятым каналом», что стал регулярно проходить медицинские обследования из-за возраста.

56-летний муж певицы Валерии считает, что чем старше человек становится, тем активнее он должен следить за своим здоровьем, «чтобы всегда быть в ударе».

«Надо регулярно ходить к урологу. Хожу, конечно, чтобы все хорошо работало. У меня пока все работает», — поделился продюсер.

Пригожин признался, что не чувствует себя на свой возраст. Он уверен, что «не дряхлеет», поскольку на протяжении всей жизни «не курил и не бухал».

«В принципе, очень люблю пешие прогулки, очень люблю ходьбу. Поэтому физические нагрузки очень нужны», — раскрыл продюсер.

Супруг Валерии также добавил, что занимается своим здоровьем и получает удовольствие от физических нагрузок — особенно от занятий на беговой дорожке.

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