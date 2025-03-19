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Пригожин пообещал «дать фору» Волочковой своим шпагатом

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что даст фору Волочковой своим шпагатом
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samira__mustafaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал Общественной Службе Новостей, что начал осваивать сложные акробатические элементы на персональных занятиях с тренером.

«Все спрашивают, мол, почему это я решил сесть на шпагат? Может быть, это моя мечта, я умел когда-то, но в силу длительного перерыва после профессионального спорта все эти навыки были утрачены», — добавил супруг Валерии.

Пригожин напомнил, что в молодом возрасте профессионально занимался вольной борьбой. Продюсер заявил, что намерен вернуть былую физическую форму и сесть на шпагат.

«Дам фору Волочковой», — подытожил Пригожин.

Накануне продюсер опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, на котором продемонстрировал, как занимается растяжкой с тренером. В подписи к видео Пригожин уточнил, что заплатит девушке миллион рублей, если та посадит его на шпагат. В комментариях ему ответила певица Валерия — она пошутила, что переживает за семейный бюджет».

В январе 2025 года Пригожин сообщил, что похудел на 2,5 килограмма.

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