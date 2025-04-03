Шаляпин о личной жизни: «Каждый день новый роман»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что нужно любить государство и себя

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с «Пятым каналом», что заводит новые романы каждый день.

По мнению Шаляпина, нужно любить государство и себя.

«А если она себя любит, то можно и ее полюбить», — поделился артист.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Третий штамп в паспорте у певца появился после свадьбы с предпринимательницей Татьяной-Клаудией Дэвис, которой не стало в сентябре 2021 года.

В январе 2025-го Шаляпин признался, что готов к новому браку. Артист отметил, что его жена не обязательно должна быть богатой. Для него важны чувства в отношениях. Певец рассказывал, что не стал бы заводить роман со звездой шоу-бизнеса. По его мнению, в доме происходит «ад», когда в семье два артиста.

Ранее Прохор Шаляпин признался в любви 43-летней певице.