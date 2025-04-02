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Стали известны актеры, которые сыграют в четырех биографических фильмах о Beatles

Объявлены актеры, которые сыграют в четырех фильмах Сэма Мендеса о Beatles
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ZUMA Press/Global Look Press

Стали известны имена актеров, которые сыграют музыкантов легендарной группы Beatles в четырех биографических фильмах режиссера Сэма Мендеса. Об этом сообщает телеканал CNN.

В роли Джона Леннона выступит Харрис Дикинсон, Пола Маккартни сыграет Пол Мескал, Джорджа Харрисона — Джозеф Куинн, Ринго Старра — Барри Кеоган.

Мендес планирует снять четыре полнометражных биографических фильма, которые по отдельности расскжут историю Beatles глазами каждого из ее участников.
По его словам, в истории группы предстоит еще многое изучить. Режиссер отметил, что для привлечения зрителей необходимы «крупные кинематографические события».

Работу над всеми четырьмя фильмами предполагается завершить в течение трех лет. Они должны выйти на экраны в апреле 2028 года.

24 января сообщалось, что премия BRIT Awards может быть присуждена Beatles спустя 40 лет после того, как группа записала последнюю композицию с вокалом Джона Леннона — Now and Then.

Ранее Элтон Джон вспомнил, как помирил Джона Леннона и Йоко Оно.

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