Стали известны актеры, которые сыграют в четырех биографических фильмах о Beatles

ZUMA Press/Global Look Press

Стали известны имена актеров, которые сыграют музыкантов легендарной группы Beatles в четырех биографических фильмах режиссера Сэма Мендеса. Об этом сообщает телеканал CNN.

В роли Джона Леннона выступит Харрис Дикинсон, Пола Маккартни сыграет Пол Мескал, Джорджа Харрисона — Джозеф Куинн, Ринго Старра — Барри Кеоган.

Мендес планирует снять четыре полнометражных биографических фильма, которые по отдельности расскжут историю Beatles глазами каждого из ее участников.

По его словам, в истории группы предстоит еще многое изучить. Режиссер отметил, что для привлечения зрителей необходимы «крупные кинематографические события».

Работу над всеми четырьмя фильмами предполагается завершить в течение трех лет. Они должны выйти на экраны в апреле 2028 года.

