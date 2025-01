Музыкальная премия может быть присуждена Beatles за песню 1970-х годов

Cover Images/Global Look Press

Премия BRIT Awards может быть присуждена Beatles спустя 40 лет после того, как группа записала последнюю композицию с вокалом Джона Леннона — Now and Then. Об этом сообщает РИА Новости.

Релиз песни состоялся в ноябре 2023 года, после того, как современная аппаратура помогла завершить демоверсию, записанную в 70-х годах прошлого века. Тогда оригинал Now and Then был не доработан для релиза — в 2023 году искусственный интеллект помог более качественно «извлечь» голос Джона Леннона из оригинальной записи.

Кроме Now and Then за премию BRIT Awards этого года поборются еще 15 музыкальных композиций. При этом в зале славы Beatles уже есть одна премия BRIT Awards, полученная в 1983 году за выдающийся вклад в музыку.

Недавно британский певец Элтон Джон вспомнил, как помирил солиста The Beatles Джона Леннона и художницу Йоко Оно.

В октябре 1975 года у пары родился сын Шон, а в 1980 году на входе в нью-йоркскую квартиру пары в Леннона выстрелил поклонник Марк Дэвид Чепмен. Спасти певца не удалось.

Ранее гитара Джона Леннона вошла в топ-5 самых дорогих спустя 50 лет хранения.