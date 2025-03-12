MiyaGi & Эндшпиль отказались выступать в России за 50 млн рублей

Солист дуэта MiyaGi & Эндшпиль Азамат Кудзаев отказывается от выступлений в России по политическим мотивам. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на инсайдера.

По данным издания, брат Кудзаева Тимур заявил, что музыкант не готов давать большие концерты в России, пока продолжается СВО. При этом представитель артиста выразил мнение, что музыкант ушел со сцены, поскольку больше «не нуждается в средствах».

Super.ru также выяснил, что MiyaGi & Эндшпиль отказываются от участия в корпоративах: один из заказчиков предлагал им 50 млн рублей за одно выступление, но получал отказ. Кроме того, Кудзаев отказал блогеру Mellstroy, который был готов отдать певцу 1 млрд рублей за участие в совместном стриме.

Второй участник дуэта Сослан Бурнацев в свою очередь, утверждает издание, готов выступить на закрытом частном мероприятии при условии отсутствия продажи билетов. Музыкант планирует покупку недвижимости, поэтому заинтересован в деньгах.

Российский дуэт MiyaGi & Эндшпиль был образован в 2015 году во Владикавказе, Северная Осетия.

Ранее сообщалось, что певец Томас Андрес отказывается выступать в России и на Украине.