Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

MiyaGi & Эндшпиль отказались выступать в России за 50 млн рублей

Super.ru: MiyaGi & Эндшпиль отказываются выступать в РФ по политическим мотивам
close
official_miyagi_endshpiel/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Солист дуэта MiyaGi & Эндшпиль Азамат Кудзаев отказывается от выступлений в России по политическим мотивам. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на инсайдера.

По данным издания, брат Кудзаева Тимур заявил, что музыкант не готов давать большие концерты в России, пока продолжается СВО. При этом представитель артиста выразил мнение, что музыкант ушел со сцены, поскольку больше «не нуждается в средствах».

Super.ru также выяснил, что MiyaGi & Эндшпиль отказываются от участия в корпоративах: один из заказчиков предлагал им 50 млн рублей за одно выступление, но получал отказ. Кроме того, Кудзаев отказал блогеру Mellstroy, который был готов отдать певцу 1 млрд рублей за участие в совместном стриме.

Второй участник дуэта Сослан Бурнацев в свою очередь, утверждает издание, готов выступить на закрытом частном мероприятии при условии отсутствия продажи билетов. Музыкант планирует покупку недвижимости, поэтому заинтересован в деньгах.

Российский дуэт MiyaGi & Эндшпиль был образован в 2015 году во Владикавказе, Северная Осетия.

Ранее сообщалось, что певец Томас Андрес отказывается выступать в России и на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами