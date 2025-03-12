«Законопослушный гражданин»: отказ экс-солиста Modern Talking выступать в России объяснили

Продюсер Владимир Ничипорук, который работал с экс- вокалистом Modern Talking Томасом Андерсом над его сольным альбомом Strong, высказался о нежелании немецкого музыканта выступать в России из-за СВО. Его слова передает RTVI.

«Он не хочет вступать ни там [в России], ни там [на Украине]. Собственно, это и понятно — это европейская политика, он здесь — артист своей страны. Какую повестку их правительство диктует, такой он и придерживается. Он законопослушный гражданин…» — заявил продюсер.

По словам Ничипорука, Андерсу было нелегко принять решение об отказе выступать в РФ, поскольку у него здесь находится «одна из самых любящих фан-баз». Артист, уверил продюсер, по-прежнему с любовью относится к российским поклонникам и ждет окончания военных действий.

В марте 2022 года Андрес отменил запланированный тур по России, назвав конфликт на Украине «отвратительным, кровавым и очень жестоким». В 2025-м музыкант подтвердил, что отказался от выступлений в России, поскольку «не может поддерживать что-то подобное».

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