Солистка Artik & Asti рассказала, почему не сидит на диетах

Певица Севиль Велиева призналась, что не может сидеть на диетах

Певица Севиль Велиева призналась в беседе с kp.ru, что не сидит и не сидела на диетах.

Велиева объяснила, что не может себя ограничивать в пище. По словам певицы, у нее «слабость» перед едой. Артистка уточнила, что ест редко, но много.

«Вообще, мне кажется, что все начинается с головы. Когда в голове порядок, то в организме и в теле это будет отражаться благоприятно», — поделилась исполнительница.

Севиль Велиева получила первую популярность после участия в третьем сезоне шоу «Голос». Она выступала на проекте в команде Леонида Агутина. В 2022 году артистка заменила исполнительницу Анну Дзюбу в коллективе Artik&Asti.

В ноябре 2024 года Севиль Велиева и ее возлюбленный Антон Гайворонский (TONI) объявили о помолвке. На дне рождения Велиевой Гайворонский сообщил, что сделал предложение артистке. Он не хотел об этом рассказывать официально, но один из музыкантов группы Artik & Asti проговорился в микрофон. Певцы не стали отрицать помолвку.

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