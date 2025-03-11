Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солистка Artik & Asti рассказала, почему не сидит на диетах

Певица Севиль Велиева призналась, что не может сидеть на диетах
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Севиль Велиева призналась в беседе с kp.ru, что не сидит и не сидела на диетах.

Велиева объяснила, что не может себя ограничивать в пище. По словам певицы, у нее «слабость» перед едой. Артистка уточнила, что ест редко, но много.

«Вообще, мне кажется, что все начинается с головы. Когда в голове порядок, то в организме и в теле это будет отражаться благоприятно», — поделилась исполнительница.

Севиль Велиева получила первую популярность после участия в третьем сезоне шоу «Голос». Она выступала на проекте в команде Леонида Агутина. В 2022 году артистка заменила исполнительницу Анну Дзюбу в коллективе Artik&Asti.

В ноябре 2024 года Севиль Велиева и ее возлюбленный Антон Гайворонский (TONI) объявили о помолвке. На дне рождения Велиевой Гайворонский сообщил, что сделал предложение артистке. Он не хотел об этом рассказывать официально, но один из музыкантов группы Artik & Asti проговорился в микрофон. Певцы не стали отрицать помолвку.

Ранее Алсу назвала условие, при котором выйдет замуж во второй раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами