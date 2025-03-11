Алсу назвала условие, при котором выйдет замуж во второй раз

Певица Алсу заявила, что выйдет замуж во второй раз по любви

Певица Алсу сообщила в беседе с NEWS.ru, что намерена выйти замуж во второй раз по любви.

Алсу уточнила, что пока у нее нет возлюбленного. У артистки нет времени, чтобы найти себе партнера. Она добавила, что недавно начала ходить на свидания. Около двух недель назад певица встретилась с потенциальным ухажером, но ни к чему серьезному это не привело. Артистка знакомиться с мужчинами через свое окружение.

27 августа 2024 года Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 15 ноября прошел суд о разделе имущества между предпринимателем и певицей. По мнению адвоката предпринимателя Александра Добровинского, развод затянется на несколько лет.

В декабре на YouTube-канале юриста вышло его интервью в рамках передачи «Завтрак со звездой». Добровинский заявлял, что ему постоянно сообщают о новом романе Алсу. Адвокат уверял, что «не следит за личной жизнью» певицы, но назвал на программе имя предполагаемого возлюбленного артистки. Этот момент «запикали». Позднее Алсу в личном блоге призвала создателей программы предоставить версию без цензуры.

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