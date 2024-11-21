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Солистка Artik & Asti выходит замуж

Певцы Севиль и TONI объявили о помолвке

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Севиль Велиева и ее возлюбленный Антон Гайворонский (TONI) объявили о помолвке. Об этом сообщает Peopletalk.

На дне рождения Велиевой Гайворонский сообщил, что сделал предложение артистке. Он не хотел об этом рассказывать официально, но один из музыкантов группы Artik & Asti проговорился в микрофон. Певцы не стали отрицать помолвку.

В сентябре 2023 года Велиева спровоцировала слухи о замужестве. Поклонники спросили, как бы артистка вела себя, если бы свекровь ее не любила. Артистка ответила, что мать мужа не обязана ее любить. Более того, она не ребенок, чтобы «угодничать и заслуживать чью-то любовь». Однако певица не отрицает, что в любом случае уважала бы и влюбилась в положительные стороны своей свекрови. Также она постаралась бы выстроить личные границы, быть вежливой и воспитанной.

Велиева тогда обратилась к возможной свекрови как «моя дорогая В». Мать TONI зовут Вероника. Фанаты предположили, что артисты обручены.

Ранее Artik окончательно вышел из дуэта Artik&Asti.

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