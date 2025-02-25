Михаилу Ефремову грозит одиночная камера

SНОТ: актера Ефремова могут отправить в ШИЗО за использование телефона

Российскому актеру Михаилу Ефремову грозит штрафной изолятор (ШИЗО) за использование мобильного телефона в колонии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Также, по данным канала, УФСИН по Белгородской области начало проверку в отношении сотрудников ИК-4 после инцидента со смартфоном — проводятся беседы со всеми, кто входил в барак и встречался с артистом в последние дни, включая гостей колонии и ее работников.

Ефремова могут отправить в одиночную камеру на 3-10 суток, поскольку нарушение является серьезным и не было первым за срок пребывания в колонии.

24 февраля Telegram-канал SHOT сообщал, что в ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. Во время обыска у Ефремова якобы обнаружили смартфон. Как утверждало издание, этим артист сорвал себе УДО.

Позже адвокат актера Юрий Падалко опроверг, что артист сорвал себе условно-досрочное освобождение (УДО) из-за найденного телефона. Факт находки он назвал фейком.

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