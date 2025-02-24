Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат Ефремова ответил на слухи о сорванном УДО артиста из-за телефона

Адвокат Ефремова Падалько опроверг, что Ефремов сорвал УДО из-за телефона
close
Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалько опроверг в беседе с телеканалом «Звезда», что артист сорвал себе условно-досрочное освобождение (УДО).

Падалько назвал фейком, что в личных вещах Ефремова был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет.

24 февраля Telegram-канал SHOT сообщал, что в ИК-4 в Белгородской области проводились масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей у заключенных. Во время обыска у Ефремова якобы обнаружили смартфон. Как утверждало издание, этим артист сорвал себе УДО.

20 февраля Telegram-канал SHOT заявил, что Ефремов подал ходатайство об УДО в «секретном формате». По их данным, артист якобы давил на состояние здоровья и говорил об исправной ежедневной работе. Как утверждает издание, артист заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Кроме того, Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

Падалко опроверг, что актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в «секретном формате».

Ранее адвокат Ефремова заявил, что режиссеры не приезжали к актеру в колонию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами