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Киану Ривз дал редкий комментарий о личной жизни

Актер Киану Ривз заявил, что его с избранницей объединяет страсть к мотоциклам
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Jordan Strauss/Invision/AP Photo

Актер Киану Ривз раскрыл в беседе с E! News, что его с возлюбленной Александрой Грант объединяет любовь к мотоциклам.

«Мы уже пару раз ездили вместе, и нам это очень нравится», — поделился звезда «Матрицы».

По словам Ривза, ключевыми моментами их отношений также являются «обмен опытом, общение и поддержка».

Роман Киану Ривза и художницы Александры Грант продолжается уже более шести лет. Пара скрывает детали своих отношений, изредка появляясь вместе на светских мероприятиях.

В 2023 году Ривз и Грант впервые поцеловались на глазах у общественности на красной дорожке на гала-вечере MOCA в Лос-Анджелесе. В октябре 2024-го пару заметили на свидании в Лондоне. Папарацци подловили влюбленных, когда те выходили из ресторана Cipriani London.

Киану Ривз начал свою актерскую карьеру в возрасте девяти лет, появившись в театральной постановке мюзикла «Чертовы янки». В фильмографии актера более 110 ролей. Он снялся в таких проектах, как «Матрица», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «На гребне волны», «Дом у озера», «Джон Уик», «Невероятные приключения Билла и Теда».

Ранее сообщалось, что певица Граймс призвала перестать повсюду снимать ее сына после курьеза на встрече с Трампом.

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