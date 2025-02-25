Против 23-летней москвички возбудили дело за порчу фотовыставки о военных

В Петербурге возбуждено уголовное дело против москвички из-за выставки о военных

В Петербурге возбудили уголовное дело против 23-летней жительницы Мытищ за порчу фотовыставки «Вместе к Победе». Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, москвичка нанесла с помощью баллончика надписи, которые оскорбляют российских военнослужащих. В частности, жительница Подмосковья оставила на стендах выставки надписи об Украине и спецоперации.

Девушку задержали, и полиция Петербурга завела против нее дело по статье «Вандализм». Россиянке грозит либо штраф до 40 тыс. рублей, либо арест на срок до трех месяцев.

Задержанная москвичка, отмечает «Фонтанка», является выпускницей московского колледжа полиции. В ее соцсетях размещены фотографии в форме курсанта и прочие снимки со времен учебы. По версии сайта, девушка недавно вернулась в Россию после путешествия по Юго-Восточной Азии.

Недавно сообщалось, что Первый канал вырезал песни «Русские» в исполнении Юты и «Небо славян» в исполнении SHAMAN из праздничного концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества.

Ранее сообщалось, что Артуру Смольянинову (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) заблокировали счета в России.