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Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из праздничного концерта

Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый канал вырезал песни «Русские» в исполнении Юты и «Небо славян» в исполнении SHAMAN из праздничного концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает «Блокнот».

Пресс-служба Первого канала прокомментировала ситуацию «Царьграду». Там подчеркнули, что реакция певицы «вызвала истерику» у ряда Telegram-каналов, которые «одержимы вечным поиском врагов там, где их нет и никогда не было».

В пресс-службе канала отметили, что полную версию концерта невозможно вместить между новостным выпуском и воскресной программой «Время», а эфир подчиняется определенным правилам.

Накануне Юта пожаловалась, что ее песню «Русские» вырезали из праздничного эфира Первого канала в День защитника Отечества. Эту композицию артистка исполняла совместно с Ансамблем песни и пляски Ленинградского Военного Округа.

Ранее сообщалось, что певица Зарубина рассказала о состоянии Ваенги после трагедии с фанаткой.

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