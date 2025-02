Звезду мыльных опер госпитализировали после укуса черной вдовы

Carlos Tischler/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мексиканскую актрису, звезду мыльных опер Синтию Клитбо госпитализировали после укуса паука черная вдова. Об этом сообщает портал Need To Know.

Членистоногое, по словам 57-летней Клитбо, откусило с ее ноги «целый кусок кожи». Она призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что испытывала сильную боль, мышечные судороги и спазмы. Врачи прописали женщине антибиотики, и сейчас ее состояние стабильно.

Клитбо объяснила, что отдыхала после долгого съемочного дня, когда почувствовала спазмы. Самого паука она не видела.

Врачи сказали актрисе, что без лечения ее могли не спасти.

Яд паука черной вдовы токсичен для человека и может вызывать сильную боль, потливость, мышечные судороги и спазмы, а также тошноту. Некоторые укушенные могут испытывать затруднение дыхания, лихорадку и повышение артериального давления.

