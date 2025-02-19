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У звезды «Звездных войн» упали брюки на сцене

Актер Марк Хэмилл потерял брюки на вручении премии BAFTA
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Stuart Wilson/BAFTA/Getty Images

Исполнитель роли Люка Скайуокера в фильмах серии «Звездные войны» Марк Хэмилл попал в неловкую ситуацию на сцене во время вручения премии BAFTA. Об этом сообщает The Sun.

Когда актер стоял за кафедрой в лондонском Королевском фестивальном зале, с него упали брюки.

На попавших в сеть видео можно рассмотреть, как артист подтягивает потерянные костюмные брюки, по словам очевидцев, свалившиеся до колен.

«Все крупные звезды, такие как Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Эдриан Броуди, могли увидеть это со своих мест. Большинство гостей выглядели смущенными, но ничего не сказали», — рассказал очевидец.

73-летний Хэмилл потерял брюки, когда рассказывал зрителям о своей любви к кино. Он смог исправить ситуацию, не отрываясь от телесуфлера и продолжая беседу со звездами.

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