Назло Дрейку: Кендрик Ламар вышел в женских джинсах на шоу Супербоула

Традиционное шоу в перерыве решающего матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) США возглавил американский рэпер Кендрик Ламар. Как сообщила в своем Telegram-канале экс-редактор журнала Vogue, эксперт моды Яна Лукина, на шоу Ламар вышел в женских джинсах бренда Celine.

Лукина объяснила, что сделать это он мог назло рэперу Дрейку, с которым у Ламара давнее противостояние.

«Учитывая, как проработан весь образ, предположу, что женские джинсы здесь тоже не просто так. В битве Кендрика с Дрейком тема маскулинности не на последнем месте. Как и тема конкуренции с женщинами», — написала эксперт.

Кроме того, она обратила внимание на цепь с подвеской «a» — строчное «а» намекает на строчку Кендрика Ламара с двойным смыслом про «a minor», несовершеннолетних, в связях с которыми обвиняют Дрейка.

Также во время выступления Ламара на сцене станцевала теннисистка Серена Уильямс. Экс-избранница Дрейка исполнила танец, напомнивший пользователям соцсетей о танце, который члены банд города Комптон исполняли после физического устранения врагов.

В ночь на 10 февраля на стадионе «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США) прошел решающий матч сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). В борьбе за чемпионский титул сошлись действующие обладатели трофея — «Канзас-Сити Чифс» — и «Филадельфия Иглз». По итогам игры «Иглз» взяли верх со счетом 40:22, завоевав свой второй Супербоул в истории.

В 2010-х годах Дрейк и Кендрик Ламар выступали вместе, но затем отношения между артистами испортились — они регулярно пишут друг о друге критические треки. Трек Кендрика Ламара Not Like Us, выпущенный в продолжение рэп-противостояния с Дрейком, накануне победил на премии «Грэмми» в номинациях «Песня года» и «Запись года».

Ранее Канье Уэст назвал себя будущим главой Соединенных Штатов.