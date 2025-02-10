Канье Уэст назвал себя будущим главой Соединенных Штатов

Американский рэпер Канье Уэст назвал себя будущим президентом Соединенных Штатов. Об этом певец заявил на своей странице в социальной сети X.

В посте Уэст обвинил евреев в разрушении Америки и сообщил, что «многие в мире» сравнивают города, которые спроектировали евреи, с городами, спроектированными Адольфом Гитлером. Рэпер пообещал, что станет президентом США и вместе с личным архитектором Гитлера Альбертом Шпеером «переделает Америку».

Уэст отметил, что от его аккаунта вынужден был отписаться мультимиллиардер Илон Маск. Несмотря на это, рэпер поблагодарил предпринимателя за свободное выражение им своих мыслей на протяжении долгого периода времени.

10 февраля Маск отписался от Уэста в соцсети X после заявлений исполнителя о том, что «он нацист» и «любит Гитлера».

За последние несколько дней американский рэпер Канье Уэст попал сразу в несколько скандальных ситуаций. После изгнания с церемонии «Грэмми», где его жена Бьянка Цензори появилась в абсолютно прозрачном платье на голое тело, Уэст рассорился с главным дизайнером своего бренда одежды Гошей Рубчинским и послал его матом по-русски, объявил о своем заболевании аутизмом, сообщил чернокожим, что «рабство — это выбор» и написал в соцсети Х два десятка сообщений со словами «Я люблю Гитлера», «Я — нацист», «Все белые люди — расисты» и т.д. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Канье Уэст объяснил свои посты о Гитлере.