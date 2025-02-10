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«Филадельфия Иглз» выиграла Супербоул-2025

«Филадельфия Иглз» обыграла «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле со счетом 40:22
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Mario Anzuoni/Reuters

В ночь на 10 февраля на стадионе «Сизарс-Супердоум» в Новом Орлеане (США) прошел решающий матч сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). В борьбе за чемпионский титул сошлись действующие обладатели трофея — «Канзас-Сити Чифс» — и «Филадельфия Иглз». По итогам игры «Иглз» взяли верх со счетом 40:22, завоевав свой второй Супербоул в истории.

В первых трех четвертях преимущество было на стороне «Филадельфии»: 7:0, 17:0 и 10:6. Несмотря на то, что последнюю четверть выиграли игроки «Канзас-Сити» (16:6), отыграть значительный разрыв им не удалось. Это поражение лишило «Чифс» шанса оформить третий чемпионский титул подряд — два предыдущих Супербоула выигрывали именно они.

Традиционное шоу в перерыве матча возглавил американский рэпер Кендрик Ламар, к которому присоединилась певица SZA. Среди зрителей на трибунах присутствовал президент США Дональд Трамп с семьей.

Для «Филадельфии Иглз» эта победа стала второй в Супербоуле — первый титул команда завоевала в 2018 году. Стадион «Супердоум», принимавший финал в восьмой раз, традиционно собрал более 70 тысяч болельщиков, подтвердив статус одной из ключевых арен для главного события американского футбола.

Ранее сообщалось, что звезда НФЛ Том Брэди продает особняк за $150 миллионов.

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