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Пугачева накопила более 2 млн рублей пенсии

URA.RU: певица Алла Пугачева накопила более 2 млн рублей пенсии

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алла Пугачева накопила более 2 миллионов рублей пенсии. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, Пугачева ежемесячно получает 60 тысяч рублей пенсии и доплату мэра Москвы Сергея Собянина за звание народной артистки в размере 30 тысяч. За время отъезда из России певица получила более 2 миллионов рублей.

Ura.ru отмечает, что Пугачева не может снять свои накопления, так как они находятся на российских картах. Какая-либо транзакция с помощью них невозможна из-за санкций.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествует по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

14 ноября Telegram-канал Mash утверждал, что Пугачева якобы была согласна сыграть в России за €200 тысяч (около 21 млн рублей), в ее райдер входили перелет бизнес-классом, охрана, передвижение на автомобилях бизнес-класса. Представительница Пугачевой назвала бредом слухи о возобновлении выступлений артистки на родине.

Ранее Максим Галкин поднял гонорар на новогодний корпоратив почти до 16 млн рублей.

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