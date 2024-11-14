Директор Пугачевой ответила на слухи о возобновлении концертов артистки в России

Концертный директор Аллы Пугачевой опровергла в беседе с изданием «Фонтанка», что певица планировала выступать в России.

Представительница Пугачевой назвала бредом слухи о возобновлении выступлений артистки на родине.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что у Аллы Пугачевой сорвались два концерта в стране. По информации канала, Пугачева переживает, что видео с ее выступления сольют, кроме того, сейчас ей не хватает членов музыкального коллектива.

Как отмечало издание, Алла Пугачева якобы была согласна сыграть в России за €200 тысяч (около 21 млн рублей), в ее райдер входили перелет бизнес-классом, охрана, передвижение на автомобилях бизнес-класса. Договоры были заключены, однако в первом случае от выступления отказалась сама артистка, во втором — заказчик.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествует по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее названо условие прощения Галкина и Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) в России.