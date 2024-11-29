Лариса Лужина раскрыла свой диагноз

Актриса Лариса Лужина сообщила в беседе с kp.ru, что ее госпитализировали с мерцательной аритмией.

Лужина пожаловалась, что у нее скачет сердечный ритм. Артистка уточнила, что подобные приступы случались и раньше. Она опровергла слухи, что ее госпитализация произошла из-за ухода Светланы Светличной. Актриса попала в больницу раньше, чем коллеги не стало.

«Просто возраст. Как говорится: «Здравствуй, старость, а могли бы и не встретиться». Конечно, грустно, когда уходит твое поколение. Мои товарищи — друг за другом. Ты чувствуешь и себя членом этой команды», — поделилась актриса.

На данный момент Лужина все еще находится в больнице, где наблюдается у врачей.

26 ноября Telegram-канал Mash писал, что актрису Ларису Лужину госпитализировали якобы после новостей о том, что не стало ее коллеги Светланы Светличной. Печальные новости звезда фильма «Вертикаль» узнала от родных 16 ноября. Лужиной вызвали скорую после жалоб на проблемы с сердцем. Из-за госпитализации актриса пропустила прощание со Светличной, которое прошло 20 ноября.

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