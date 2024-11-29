Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лариса Лужина раскрыла свой диагноз

Актрисе Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию

close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Актриса Лариса Лужина сообщила в беседе с kp.ru, что ее госпитализировали с мерцательной аритмией.

Лужина пожаловалась, что у нее скачет сердечный ритм. Артистка уточнила, что подобные приступы случались и раньше. Она опровергла слухи, что ее госпитализация произошла из-за ухода Светланы Светличной. Актриса попала в больницу раньше, чем коллеги не стало.

«Просто возраст. Как говорится: «Здравствуй, старость, а могли бы и не встретиться». Конечно, грустно, когда уходит твое поколение. Мои товарищи — друг за другом. Ты чувствуешь и себя членом этой команды», — поделилась актриса.

На данный момент Лужина все еще находится в больнице, где наблюдается у врачей.

26 ноября Telegram-канал Mash писал, что актрису Ларису Лужину госпитализировали якобы после новостей о том, что не стало ее коллеги Светланы Светличной. Печальные новости звезда фильма «Вертикаль» узнала от родных 16 ноября. Лужиной вызвали скорую после жалоб на проблемы с сердцем. Из-за госпитализации актриса пропустила прощание со Светличной, которое прошло 20 ноября.

Ранее врачи запретили Юрию Николаеву курить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами