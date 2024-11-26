Ларису Лужину госпитализировали после новостей о Светлане Светличной

Актрису Ларису Лужину госпитализировали после новостей о том, что не стало ее коллеги Светланы Светличной. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Печальные новости звезда фильма «Вертикаль» узнала от родных 16 ноября. Вечером того же дня она стала жаловаться на проблемы с сердцем.

Лужиной вызвали скорую, ее госпитализировали с фибрилляцией предсердий и аритмией. Из-за проблем со здоровьем актриса пропустила прощание со Светличной, которое прошло 20 ноября.

Актрисы Светланы Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

Накануне народная артистка России Наталья Гвоздикова возмутилась, что ей «приписывают дружбу» со Светланой Светличной, хотя актрисы не были близки.

Ранее стало известно, как Светличная относилась к пиару.