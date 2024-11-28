Ирина Безрукова призвала отрегулировать вопрос со стоимостью билетов на «Щелкунчик»

В России нужно отрегулировать вопрос со стоимостью билетов на «Щелкунчик» в Большом театре, чтобы все россияне могли увидеть балет. Об этом НСН на церемонии вручения X ежегодной премии «Все цвета джаза» рассказала актриса Ирина Безрукова.

Она подчеркнула, что данную ситуацию должно отслеживать государство.

«Это главный театр нашей страны, культовый спектакль, он совершенно фантастический. Мне довелось посмотреть «Щелкунчика» еще с [Николаем] Цискаридзе в роли Мышиного короля, это было прекрасно. Очень жаль, что на искусстве сегодня делаются такие деньги и не каждый человек теперь способен купить билет в театр», — заявила Безрукова.

Актриса добавила, что ее поразили многие постановки, которые представили московские театры в 2024 году. По ее словам, она также ждет новый мюзикл в Московском дворце молодежи «Последняя сказка».

25 ноября балерина Анастасия Волочкова назвала продажу Большим театром билетов на «Щелкунчик» через аукцион «издевательством над зрителями». Волочкова выразила мнение, что Большому театру следовало снизить цены на билеты, учитывая «нестабильную экономическую ситуацию в стране». Она возмутилась, что три билета на «Щелкунчик» обойдутся столько же, сколько авиаперелет на Мальдивы.

Ранее сообщалось, что в российских кинотеатрах впервые покажут прямую трансляцию «Щелкунчика».