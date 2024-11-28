В российских кинотеатрах впервые покажут прямую трансляцию «Щелкунчика»

В российских кинотеатрах впервые покажут прямой эфир балета «Щелкунчик». Об этом сообщает kp.ru.

Балет покажут 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 более чем в 100 кинотеатрах России. Также в последний день года VK Видео запустит свою трансляцию представления в 20:00.

25 ноября Большой театр назвал дату старта продаж билетов на представления балета «Щелкунчик». Они начнутся 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Из-за колоссальной популярности балета часть билетов можно будет приобрести в формате аукциона при стартовой цене 100 тыс. рублей.

По данным ТАСС, значительная часть билетов на балет «Щелкунчик» в Государственном академическом Большом театре России была распределена среди социальных учреждений Москвы и других регионов страны. Примерно 1,5 тысячи билетов были предоставлены военнослужащим, участникам специальной военной операции и их семьям.

Балерина Анастасия Волочкова назвала продажу Большим театром билетов на «Щелкунчик» через аукцион «издевательством над зрителями».

Ранее в Госдуме раскритиковали цены на билеты в Большой театр.