Волочкова о стоимости билетов в Большой театр: «Это беспредел»

Балерина Анастасия Волочкова назвала продажу Большим театром билетов на «Щелкунчик» через аукцион «издевательством над зрителями». Слова танцовщицы передает NEWS.ru.

«Этот процесс продажи билетов давно уже является неким сумасшествием. <...> Предполагаю, что Большой театр сам у себя выкупает билеты, чтобы не платить налоги, и потом втридорога их продает», — заявила она.

Волочкова выразила мнение, что Большому театру следовало снизить цены на билеты, учитывая «нестабильную экономическую ситуацию в стране». Она возмутилась, что три билета на «Щелкунчик» обойдутся столько же, сколько авиаперелет на Мальдивы.

«Это такой беспредел, с которым я не знаю, как справиться или повлиять. Если у Госдумы не получается, то уж, извините, что нам, артистам, остается?» — высказалась танцовщица.

Недавно Большой театр назвал дату старта продаж билетов на представления балета «Щелкунчик». Они начнутся 2 декабря в 10.00 по московскому времени. Из-за колоссальной популярности балета часть билетов можно будет приобрести в формате аукциона при стартовой цене 100 тыс. рублей.

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