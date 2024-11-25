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Волочкова о стоимости билетов в Большой театр: «Это беспредел»

Балерина Волочкова назвала сумасшествием процесс продажи билетов на «Щелкунчик»

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Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова назвала продажу Большим театром билетов на «Щелкунчик» через аукцион «издевательством над зрителями». Слова танцовщицы передает NEWS.ru.

«Этот процесс продажи билетов давно уже является неким сумасшествием. <...> Предполагаю, что Большой театр сам у себя выкупает билеты, чтобы не платить налоги, и потом втридорога их продает», — заявила она.

Волочкова выразила мнение, что Большому театру следовало снизить цены на билеты, учитывая «нестабильную экономическую ситуацию в стране». Она возмутилась, что три билета на «Щелкунчик» обойдутся столько же, сколько авиаперелет на Мальдивы.

«Это такой беспредел, с которым я не знаю, как справиться или повлиять. Если у Госдумы не получается, то уж, извините, что нам, артистам, остается?» — высказалась танцовщица.

Недавно Большой театр назвал дату старта продаж билетов на представления балета «Щелкунчик». Они начнутся 2 декабря в 10.00 по московскому времени. Из-за колоссальной популярности балета часть билетов можно будет приобрести в формате аукциона при стартовой цене 100 тыс. рублей.

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