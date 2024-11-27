В Госдуме раскритиковали цены на билеты в Большой театр

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал цены на билеты в Большой театр «бессовестными», в связи с чем призвал Министерство культуры России навести порядок с ценообразованием. Об этом он заявил в беседе с агентством «Москва».

«Это [финансовая] политика, нацеленная на каких-то нуворишей и коррупционеров. Потому что честный человек не может заплатить такие деньги, которые требуют они за билеты. А чтобы пойти туда семье — вообще речи не идет», — сказал парламентарий.

Милонов отметил, что Большой театр является государственным учреждением, однако его ценообразование похоже на финансовую политику частных организаций. В связи с этим депутат призвал Минкульт решить данный вопрос.

22 ноября первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что в России должна быть государственная ценовая политика в отношении цен на билеты в театр. Она выразила мнение, что их стоимость должна быть более гуманной и демократичной для населения, поскольку культурные учреждения содержатся за счет бюджетных денег, «денег народа».

Ранее стало известно, что два «аукционных» билета на «Щелкунчик» в Большом театре обойдутся в 100 тысяч рублей.