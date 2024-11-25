Более тысячи билетов на «Щелкунчик» в Большом театре отдали участникам СВО

Значительная часть билетов на балет «Щелкунчик» в Государственном академическом Большом театре России была распределена среди социальных учреждений Москвы и других регионов страны. Примерно 1,5 тысячи билетов были предоставлены военнослужащим, участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба театра, передает ТАСС.

«В этом году Большой театр кратно снизил накал страстей вокруг главной зимней сказки страны. Никаких многодневных очередей и скандалов, а показы «Щелкунчика» сделаны максимально общедоступными: значительная часть билетов будет распределена в социальные учреждения страны и города Москвы, около 1,5 тыс. билетов — среди военнослужащих, участников СВО и членов их семей», — заявил представитель театра.

Он также отметил, что 12% зала отведено под аукцион для продажи билетов на балет, что дополнительно поддержит артистов театра. «Остальные билеты будут доступны в свободной продаже на официальном сайте театра в соответствии с графиком. Билеты будут именными и не подлежат обмену», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в этом году впервые 31 декабря на сайте ГАБТ состоится общедоступная онлайн-трансляция спектакля, чтобы все желающие, даже из самых удаленных уголков страны, могли насладиться главной зимней сказкой России.

Балерина Анастасия Волочкова назвала продажу Большим театром билетов на «Щелкунчик» через аукцион «издевательством над зрителями».

Ранее в России начала работать платформа для помощи участникам СВО и их близким.