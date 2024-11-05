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Лазарев объяснил неудачи в личной жизни «проклятием» Кудрявцевой

Певец Лазарев заявил, что Кудрявцева его прокляла

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Пресс-служба НТВ

Певец Сергей Лазарев пошутил в «Шоу Аватар», что его бывшая возлюбленная, телеведущая Лера Кудрявцева, прокляла его.

Лазарев в шутку заявил, что Кудрявцева является причиной неудач в его личной жизни.

«Она вечно мне жизнь портит. И здесь она, я уж думал, отвязался, но нет. Вы думаете, почему я столько лет один, ребята? Так она же прокляла всех», — заявил исполнитель.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева встречались четыре года, а после расставания сохранили дружеские отношения. По словам певца, экс-возлюбленная навсегда останется важным человеком для него и его семьи.

Кудрявцева в 2013 году вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и не позвала на свадьбу Лазарева. Артист публично заявлял, что после такого поступка обиделся на телеведущую, поэтому прекратил общение с ней. Через несколько лет экс-возлюбленные смогли поговорить друг с другом и простить все обиды.

В августе Лазарев назвал Кудрявцеву страшной после того, как телеведущая решила сделать с исполнителем совместное видео для Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в закулисье международного фестиваля «Новая волна» в «Сириусе».

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