Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лазарев высмеял Кудрявцеву: «Понимаете, какая она обычно страшная»

Певец Сергей Лазарев пошутил, что Лера Кудрявцева некрасивая без фильтров

close
100%
lazarevsergey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву страшной после того, как телеведущая решила сделать с исполнителем совместное видео для Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в закулисье международного фестиваля «Новая волна» в «Сириусе».

Кудрявцева записала видео, сообщив, что находится на репетиции с Лазаревым. Затем знаменитость навела камеру на артиста, а тот ужаснулся от примененных к видео фильтров. Лицо певца сразу же стало неестественным: чрезмерно разгладилась кожа, появились длинные ресницы и прочее.

«Вы понимаете, какая Кудрявцева на самом деле страшная? Она такой фильтр накладывает — и красотка. Соска, я даже бы сказал», — сыронизировал Лазарев.

Он пошутил, что в реальной жизни телеведущая «страшненькая девочка», на которую «без слез не взглянешь».

23 августа Лазарев показал, как его экс-возлюбленная Лера Кудрявцева выглядит без фильтров. Он назвал ее красавицей.

Лазарев и Кудрявцева состояли в отношениях четыре года, а после расставания сохранили дружеские отношения. По словам певца, экс-возлюбленная навсегда останется важным человеком для него и его семьи. Он признавался, что телеведущая сделала из него мужчину и после разрыва он не смог найти такую же достойную женщину.

Ранее актриса Лиза Моряк заявила, что хорошо относится к уместной для женщин пластике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами