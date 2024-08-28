Лазарев высмеял Кудрявцеву: «Понимаете, какая она обычно страшная»

Певец Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву страшной после того, как телеведущая решила сделать с исполнителем совместное видео для Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в закулисье международного фестиваля «Новая волна» в «Сириусе».

Кудрявцева записала видео, сообщив, что находится на репетиции с Лазаревым. Затем знаменитость навела камеру на артиста, а тот ужаснулся от примененных к видео фильтров. Лицо певца сразу же стало неестественным: чрезмерно разгладилась кожа, появились длинные ресницы и прочее.

«Вы понимаете, какая Кудрявцева на самом деле страшная? Она такой фильтр накладывает — и красотка. Соска, я даже бы сказал», — сыронизировал Лазарев.

Он пошутил, что в реальной жизни телеведущая «страшненькая девочка», на которую «без слез не взглянешь».

23 августа Лазарев показал, как его экс-возлюбленная Лера Кудрявцева выглядит без фильтров. Он назвал ее красавицей.

Лазарев и Кудрявцева состояли в отношениях четыре года, а после расставания сохранили дружеские отношения. По словам певца, экс-возлюбленная навсегда останется важным человеком для него и его семьи. Он признавался, что телеведущая сделала из него мужчину и после разрыва он не смог найти такую же достойную женщину.

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