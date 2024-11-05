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Орлова ответила на обвинения, что бьет дочь из-за собак

Певица Ольга Орлова опровергла, что бьет дочь

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olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на обвинения, что якобы поднимает руку на свою дочь Анну.

Подписчица попросила прокомментировать Орлову то, что она якобы бьет свою дочь из-за собак. По ее словам, садовник опубликовал видео подобного содержания. Артистка объяснила, что это фейк.

Орлова отметила, что в соцсетях есть очень много пабликов, публикующих фейковые новости с целью завлечь читателя громкими заголовками.

«Вот это из того же числа. Туда же: все диетологи, благодаря которым все звезды похудели на миллионы кг и т. п.», — отметила артистка.

Орлова также добавила, что не шлепнула бы свою дочь, даже если та ударит собаку.

«Я бесконечно готова объяснять ей, что собак мы пока трогаем очень ласково и одним пальчиком», — поделилась певица.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. У Орловой также есть 23-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

Ранее Ольга Орлова показала редкое фото с мужем.

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