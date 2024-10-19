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Автор «Дневника хача» назвал переезд в США своим худшим решением

Блогер Амиран Сардаров заявил, что его ожидания от США не оправдались

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогер Амиран Сардаров заявил, что его ожидания от США не оправдались, поэтому блогер сожалеет о своем решении переехать за границу. Об этом создатель YouTube-канала «Дневник хача» рассказал на шоу «Сессия» с Дмитрием Дибровым.

Сардаров уезжал в Лос-Анджелес из России в 2020 году, но вернулся обратно в конце 2021 года. Блогер подчеркивал, что его отъезд не был связан со специальной военной операцией России на Украине. В беседе с Дибровым инфлюенсер пояснил, что мечтал жить в США с детства, поскольку вырос на американских фильмах и мультфильмах. В итоге, отметил Сардаров, отъезд из России оказался «самым худшим решением в его жизни».

«Ужасно. Америка для меня была финальной точкой острова счастья, в котором я обрету себя. Я приехал туда, и ничего не оправдалось», — заявил автор «Дневника хача».

В марте Сардаров сравнивал возвращение из США в Россию с выходом из тюрьмы. Он признавался, что испытал большой стресс от осознания, что ему придется начинать жизнь с чистого листа в Америке.

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