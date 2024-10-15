Эксперт раскрыл, что ждет Джареда Лето после обращения к российским фанатам

От американского музыканта Джареда Лето будут требовать осуждения спецоперации на Украине и отказа от поездки в Россию. После его слов о россиянах и мечтах выступить в РФ с наступлением мира «гнев мирового истеблишмента» и украинского общества просто так не утихнет, заявил в беседе с 360.ru писатель Платон Беседин.

Слова Лето на выступлении в столице Сербии говорят о том, что он не стал разделять людей по национальности и отдал дань уважения российским поклонникам, подчеркнул эксперт. Однако поведение нормального человека вызвало гнев, что приведет к последствиям, считает он.

«Чего теперь будут добиваться от Лето? Чтобы он осудил СВО. Чтобы и думать не думал соваться в Россию. Чтобы, точно какой-нибудь Род Стюарт, размахивал украинским флагом перед зрителями», — заявил писатель.

По его мнению, все это, по сути, означает, что от музыканта потребуют «лжи и фальши», так как в данном случае речь идет об инструменте политического давления. «Истерику» и гнев со стороны Украины эксперт объяснил тем, что Лето и его группа Thirty Seconds to Mars – это не фрики, а успешные и популярные артисты, из-за чего их слова о россиянах звучат очень веско.

Однако выступление Джареда Лето – это лишь первый звоночек, в будущем, по мнению Беседина, все больше артистов будут говорить о российских фанатах, что станет своего рода протестом, традиционным для рок-музыки.

Напомним, Джаред Лето на концерте в Белграде заявил о своем желании снова выступать в России. Он пообещал «приехать в Санкт-Петербург, а затем в Москву» и «заскочить в Киев», когда «все эти проблемы закончатся». В соцсетях его раскритиковали за это, а украинский МИД назвал слова артиста оскорблением. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ отреагировала на критику Украины в адрес Джареда Лето.