Мизулина опровергла, что давала разрешение с печатью на проведение концерта

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала бредом информацию о том, что давала разрешение на проведение концерта для певицы и блогерши Enina. Об этом общественница заявила в своем Telegram-канале.

«Давно так не смеялась. Мне казалось, что в СМИ работают взрослые и серьезные люди. Но когда я читаю такой бред, у меня закрадываются сомнения насчет теории Дарвина», — заявила она.

Общественница посчитала новость клеветой и потребовала опровержения.

3 октября сообщалось, что Enina якобы предоставила организаторам своего концерта в Волгограде разрешающий проведение мероприятия документ с печатью Екатерины Мизулиной. Об этом сообщало издание V1.RU со ссылкой на организаторов.

До этого, также заявляло V1.RU, жители города обращались в правоохранительные и надзорные органы с просьбой проверить Enina. При этом не сообщалось, на что именно.

Ранее Поперечный заявил, что его «лишили гражданства» из-за активности в соцсетях.