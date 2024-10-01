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Солистка группы «Тутси» рассказала о желании попробовать «Оземпик»

Певица Ярославская призналась, что хотела попробовать «Оземпик»

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yaroslavskaya_l/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солистка группы «Тутси» Леся Ярославская рассказала в беседе с lady.mail.ru, что очень хотела попробовать «Оземпик».

Ярославская отметила, что позже решила не принимать этот препарат. Как отметила артистка, медик объяснила ей, что «Оземпик» еще не прошел всех необходимых исследований.

«Никто точно не знает, как потом скажется на состоянии здоровья такое резкое похудение, поскольку препарат еще не особо изучен», — поделилась певица.

«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа.

Коллега Ярославской по «Тутси» Ирина Ортман отметила, что впервые слышит название препарата.

«Сейчас поняла, что речь о том самом средстве для диабетиков, которое используют для экспресс-похудения. Но и я слышала о том, что это очень небезопасно», — рассказала артистка.

Ярославская также призналась, что ей приходилось экстренно худеть на гастролях «Фабрики звезд». На протяжении пяти дней певица пила только кефир. В итоге она сбросила шесть килограмм.

Ранее Маша Вебер рассказала о побочных эффектах капельницы для похудения.

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