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Семья Дани Милохина решила уехать из Анапы после поджога дома

Mash: семья Дани Милохина решила переехать из Анапы после поджога дома

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danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Приемная семья Дани Милохина приняла решение уехать из Анапы после поджога их дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что их семье пора переезжать, и жизнь в Анапе им все равно не нравилась. Мужчина не сообщил новое место проживания в целях безопасности.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября. Неизвестный бросил коктейль Молотова на участок семьи в Краснодарском крае. После пожара приемный отец Милохина нашел во дворе записку, где автор предлагал отправить его семью в ад.

По словам отца Милохина, поджигателя до сих пор ищут. Специалисты ответственных ведомств изъяли камеры и допросили соседей. Во время пожара в доме никто не спал, поэтому огонь оперативно потушили.

18 сентября сообщалось, что Даня Милохин не приедет домой, несмотря на ситуацию с поджогом дома. По словам самого родителя, сын, на данный момент проживающий в Дубае, уже интересовался, чем может помочь после произошедшего. Однако возвращаться в РФ блогер не планирует.

Ранее Киркоров оценил желание Милохина вернуться в Россию.

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