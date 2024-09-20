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«Бассейн, хоккей»: звезда «Иванушек International» рассказал о похудении

Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев запланировал похудеть на 10 килограммов

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Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

Звезда группы «Иванушки International» Кирилл Андреев признался, что запланировал похудеть на 10 килограммов. Его цитирует News.ru.

По словам солиста, он уже потерял 5 килограммов и сейчас весит около 104 килограммов. Для достижения своей цели он ест меньше, а тренируется больше.

«Бассейн, хоккей и ходьба спортивная. Я делаю это не для наращивания мышечной массы, а чтобы сбросить лишний вес, чтобы здесь «аквариума» не было», — указал Андреев на живот.

Накануне стало известно, что сын художника Никаса Сафронова музыкант Лука Затравкин сбросил около 150 килограммов.

Пианист признавался, что весил больше 270 килограммов — точную цифру он не мог назвать, потому что не взвешивался на подходящих для этого весах.

Ранее Лариса Долина раскрыла секрет похудения.

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