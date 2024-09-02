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Чеботина, Серябкина и Волочкова ответили, списывали ли они в школе

Певица Серябкина призналась, что списывала в школе

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Люся Чеботина призналась, что часто списывала у одноклассников в школьные годы и сама давала списывать. Об этом она рассказала kp.ru.

По ее словам, для ее класса это «не было никогда чем-то зазорным». Певица Ольга Серябкина также призналась, что списывала в школе и считала, что так она проявляет находчивость. Балерина Анастасия Волочкова, в свою очередь, ответила, что никогда ни у кого не списывала.

«Вы знаете, я ни у кого не списывала, была круглой отличницей и с красным дипломом, окончила Академию русского балета имени Вагановой. Поэтому списывали в основном у меня, я никогда в этом не отказывала», — сказала она.

31 августа певица Валерия призналась, что окончила школу с золотой медалью и ей нравилось учиться. Валерия, по ее словам, была одной из самых активных учениц в классе, участвовала в организации мероприятий. Относительно не давалась ей только химия — любви и тяги к предмету не было, несмотря на итоговую пятерку в аттестате. 56-летняя артистка призналась, что, окончив школу, тут же забыла химию.

Ранее сообщалось, что каждый седьмой работающий родитель потратил ползарплаты на сборы ребенка в школу.

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