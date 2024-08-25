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Рудковская рассказала о диете Киркорова

Продюсер Рудковская заявила, что Киркоров заменил вредную пищу помидорами

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Fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Яна Рудковская рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что певец Филипп Киркоров перешел на правильное питание.

Рудковская заявила, что Киркоров отказался от любой вредной пищи и фастфуда в пользу помидоров и других овощей. Она отметила, что раньше артист не мог пройти мимо газировки и бутербродов. Однако теперь, по словам продюсера, певец строго соблюдает диету и занимается спортом.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

В апреле 2024 года Киркоров объяснил, что хочет поддерживать свое тело в тонусе, чтобы «не терять товарный вид». В августе певец признался, что не делал липосакцию ради преображения. Артист рассказывал, что занимается в спортивном зале по три часа в день. Он качается, подтягивается и плавает в бассейне.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как подтягивается на деревьях в Сочи.

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