Виктория Боня ответила, жалеет ли о пластике

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не жалеет о сделанной пластике.

Боня рассказала, что довольна результатами хирургического вмешательства.

«Через две недели будет ровно год после моей операции. И сейчас можно смотреть на результат. Потому что до этого лицо было отекшее, губа была немая», — отметила телеведущая.

Блогерша заявила, что не жалеет о своем выборе, так как она выбрала «правильного доктора». Блогерша отметила, что перестала колоть ботокс из-за отсутствия необходимости.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

В июне Боня также призналась, что сделала пластику частично из-за бывшего возлюбленного, бизнесмена Руслана Гасанова. Телеведущая хотела соответствовать своему молодому партнеру. Она призналась, что хейтеры назвали ее «старухой». Телеведущая старше бизнесмена на 14 лет.

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