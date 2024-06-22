Супруга звезды «Слова пацана» пожаловалась на хейт: «Женился из жалости?»

Супруга Рузиля Минекаева, актриса Азиза Бекманова призналась, что уже больше полугода получает неприятные сообщения от хейтеров. Ее слова передает PROZVEZD.

«Что я не пара моему мужу и отцу нашего первенца. Что я якобы старая, страшная, неинтересная, никакущая. Интересно, они думают, что Рузя женился на мне из жалости?» — возмутилась девушка.

Бекманова старается игнорировать подобные сообщения и не растрачивать нервы на необоснованную критику, пусть и «очень хочется». Актриса призналась, что сам Минекаев, узнав о комментариях в адрес супруги, начал чаще говорить ей комплименты. Девушка отметила, что ей повезло с супругом, а ему — с ней. Она посоветовала хейтерам заниматься своей жизнью.

В апреле Азиза жаловалась в Telegram-канале, что поклонницы кричат под их окнами. Она опубликовала голосовое сообщение, на котором слышны крики поклонниц. Бекманова попросила фанаток не делать этого, так как их ребенок спит.

Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Бекмановой, с которой познакомился в театральном училище в 2015 году, а затем вместе учился в ГИТИСе. Пара воспитывает годовалого сына Рэмиля.

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