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Мария Порошина тайно вышла замуж

Актер Куценко заявил, что Порошина вышла замуж

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РИА «Новости»

Актриса Мария Порошина тайно вышла замуж. Об этом заявил ее бывший муж, актер Гоша Куценко в шоу «Ты не поверишь!».

«Она вышла замуж уже два месяца назад», — заявил артист.

Корреспонденты программы предположили, что Порошина вышла замуж за актера Ярослава Бойко. Слухи об их романе ходили с 2003 года, когда артисты сыграли возлюбленных в сериале «Всегда говори «всегда».

В январе 2023 года Ярослав Бойко развелся с танцовщицей Рамуной Ходоркайте спустя более 23 лет брака. Актер рассказывал, что никакого скандала в их семье не произошло. Пара приняла решение расстаться, потому что «закончились отношения». Актер говорил, что сохранил дружбу с бывшей женой.

Как отметили корреспонденты шоу, в мае Бойко заявил журналистам, что пока не знает, когда они поженятся с Порошиной.

«Как звезды сойдутся», — заявил Бойко.

Мария Порошина воспитывает пятерых детей. Ее первенец, дочь Полина, родилась в союзе с Куценко. Троих дочерей, Серафиму, Аграфену и Глафиру, артистка родила от мужа Ильи Древнова, с которым развелась в 2018 году. Через год у актрисы родился сын Андрей.

Ранее Прохор Шаляпин осудил Гузееву за токсичность на «Давай поженимся».

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