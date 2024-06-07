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Лада Дэнс вернется в шоу-бизнес

Mash: певица Лада Дэнс открыла ИП для организации концертов

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Личный архив

Певица Лада Дэнс (настоящее имя Лада Волкова) вернется в шоу-бизнес с новыми проектами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Источник утверждает, что звезда открыла новую компанию, которая будет заниматься исполнительским искусством — ООО «Бэйби Дэнс» было зарегистрировано в мае. Деятельность по документам: исполнительское искусство, звукозапись, издание музыкальных произведений, передает канал.

Предположительно, артистка будет устраивать концерты и частные выступления. До этого она закрыла ИП, за которым числится долг перед ФНС в 300 тысяч рублей.

В разговоре с журналистом канала певица заявила, что сама возвращаться в музыкальный бизнес не собирается.

Накануне фанаты ушли с концерта украинской певицы Светланы Лободы в Латвии. Зрители пожаловались, что у артистки якобы начались серьезные проблемы с голосом.

Ранее сообщалось, что Милош Бикович сыграет главную роль в российско-китайском шпионском фильме.

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