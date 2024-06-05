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Байдена заподозрили в подражании Бритни Спирс: «Тебе никогда не стать Бритни»

Поклонники Бритни Спирс создают мемы, как Байден повторяет движение певицы

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BuzzingPop/X

Поклонники Бритни Спирс публикуют в соцсети X видеоролики, в которых сравнивают лидера США Джо Байдена и Бритни Спирс.

»Байден воссоздает вирусный мем Бритни Спирс в ответ на обвинения Трампа»; «Он использует Бритни для голосов»; «Тебе никогда не стать Бритни», — написали интернет-пользователи.

Издание Daily Express поясняет, что Байден «случайно стал подражать своей внутренней Бритни» на недавней пресс-конференции. Журналисты начали расспрашивать американского политика о высказываниях и обвинениях в его сторону от экс-главы США Дональда Трампа, когда он уже уходил с мероприятия. В какой-то момент Байден остановился, медленно повернул голову к публике и загадочно улыбнулся.

После этого фанаты артистки вспомнили знаменитый момент с концерта Бритни Спирс на Гавайях. Тогда исполнительница сделала то же самое на сцене, что запомнилось ее поклонникам.

В ноябре 2023 года сообщалось, что президент Байден перепутал Бритни Спирс и Тейлор Свифт в день своего 81-летия. Он заявил, что слушателям трудно достать билет на «тур Бейонсе Renaissance или тур Бритни». Однако, по-видимому, американский лидер имел ввиду мировое турне исполнительницы Свифт.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к королевским обязанностям.

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