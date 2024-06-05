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Ольга Бузова устроила спортивное соревнование с Погребняк и Мамаевой

Певица Ольга Бузова обогнала Алану Мамаеву и Марию Погребняк в шоу-забеге

Певица Ольга Бузова обогнала блогеров Алану Мамаеву и Марию Погребняк в шоу-забеге в рамках «Недели легкой атлетики» в Москве. Об этом пишет The Voice.

«Мы с девочками счастливы быть сегодня здесь, в самом центре Москвы, и бежать вместе с тысячей спортсменов у Красной площади, на «Неделе легкой атлетики». Вы все знаете, какую огромную часть занимает спорт в моей жизни. Помните, что спорт — это жизнь», — заявила Бузова.

Она обогнала своих конкуренток на дистанции 60 метров, Бузова победила с разрывом менее секунды между претендентками. При этом артистка пошутила, что бежала достаточно медленно, чтобы поклонники успели рассмотреть ее фигуру. По словам Бузовой, к старту она подошла уже разогретая: до забега телеведущая два часа провела в спортзале.

«Зачем соревноваться, когда можно не соревноваться? Победила женская дружба. Дружба есть, важно про нее помнить и поддерживать своих друзей», — резюмировала Бузова.

Ранее Мария Погребняк назвала отношения с бывшим мужем созависимыми.

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