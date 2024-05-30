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На блогера Илью Варламова составили протокол о дискредитации армии

Суд Москвы зарегистрировал протокол против блогера Ильи Варламова

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РИА «Новости»

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал протокол против блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) о дискредитации армии России. Информация опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Протокол составлен по первой части статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).

Варламову может грозить штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Причина подачи протокола неизвестна. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Илью Варламова признали иностранным агентом 23 марта 2023 года. По версии Минюста, блогер распространял публикации иностранных агентов — телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. В настоящее время Варламов проживает не в России.

10 августа суд оштрафовал Варламова на 30 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки в постах в Telegram.

Ранее у Ильи Варламова обнаружили долг на сумму свыше миллиона рублей.

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