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МакSим вернулась в реабилитационный центр ради врачей и яблони

Певица МакSим посадила именную яблоню в рехабе для алкоголиков

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maksimartist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица МакSим вернулась в реабилитационный центр, где проходила лечение от алкоголизма, и посадила там именную яблоню. Об этом пишет «СтарХит».

«Момент был непростой, но, тем не менее, мы его пережили. И думаю, что я, как одна из многих, стала чувствовать себя счастливой. Хочу сказать всем, что выход всегда есть. Хорошие люди есть, добрые люди есть, а главное — есть профессионалы. Надеюсь, здесь скоро будет целый сад победителей», — подчеркнула МакSим.

По словам артистки, она не раз будила своих врачей посреди ночи, чтобы обсудить важные для лечения вопросы. Исполнительница выразила огромную благодарность медикам, которые помогли ей побороть алкоголизм. Сейчас МакSим старается не оглядываться назад, занимается творчеством, работает над собой. По словам исполнительницы, в реабилитационной клинике она повстречала немало знаменитостей.

«Я была там с очень популярными людьми, которых вы все знаете, и видела их на стадии, когда они, как мне кажется, уже потеряли все. Дай Бог, как-то выкарабкаются. Но им определенно во много раз сложнее, чем мне», — резюмировала МакSим.

Ранее Мизулина передала привет Mellstroy после объявления в розыск.

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