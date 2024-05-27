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Дочь художника-блокадника потребовала у Русского музея вернуть ей картины отца

В Петербурге женщина подала в суд на Русский музей

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Русский музей

Дочь ленинградского художника Вячеслава Пакулина, 76-летняя Любовь Пакулина, подала в суд на Русский музей. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Она потребовала у «Русского музея» вернуть ей четыре картины отца. Иск находится на рассмотрении Дзержинского районного суда Петербурга. Женщина заявила о своем праве на картины «Блокадный Ленинград. Пейзаж с кораблем», «На Кировском заводе. Бригада стахановцев. 1936», «День отдыха на островах» и «Колхоз. Молотьба».

Семь лет назад решением Куйбышевского районного суда за Пакулиной было признано право на 10 картин отца, также хранившихся в Русском музее.

Вячеслав Пакулин известен работами, сделанными во время блокады Ленинграда, писал на улицах во время обстрелов и бомбежек. В марте 1942 года на Первой выставке ленинградских художников он продемонстрировал картины «Народное ополчение», «Взятие немецкого танка» и несколько пейзажей. В послевоенные годы произведения Пакулина критиковали как «яркий пример формализма в живописи», в 1949 году некоторые его картины уничтожили работники Художественного фонда ЛССХ. Его не стало в 1951 году.

Первая персональная выставка Пакулина в Русском музее состоялась в 2021–2022 годах.

«Летом 2022 года мы обнаружили, что в Русском музее находятся на временном хранении еще четыре работы Вячеслава Пакулина, переданные туда в 1960–1970-х годах, но ГРМ отказался их возвращать. Поэтому мы были вынуждены обратиться в суд», — говорит адвокат Алексей Соколов.

Специалисты Научно-исследовательской независимой экспертизы им. П. М. Третьякова оценили работы, которые требует вернуть Пакулина, в 3,79 миллиона рублей.

Накануне украинца с краденой картиной XVII века задержали в Польше.

Ранее власти Франции изъяли более 100 работ русских авангардистов из художественной лаборатории в Париже.

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